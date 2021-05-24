النصر للأعمال المدنية تحقق 2.5 مليون جنيه خسائر الربع الأول

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رنا ممدوح _ تحولت شركة النصر للأعمال المدنية إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل صافي خسائر بقيمة 2.540 مليون جنيه، مقابل 4.042 مليون جنيه أرباح بالربع المقارن.
وانخفضت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 17.64%، لتصل إلى 46.654 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 56.646 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.617 مليون جنيه مقابل 9.590 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وأرجعت الشركة تحولها للخسارة نتيجة الأزمة التي واجهت البلاد خلال الفترة السابقة، وهذا ما ترتب عليه انخفاض إيرادات التشغيل.
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