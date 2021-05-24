الجدعان: السعودية تهدف لجمع 55 مليار دولار من الخصخصة خلال 5 سنوات

العربية نت _ كشف محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن المملكة تتطلع لجمع نحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال توسيع برنامج الخصخصة الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف الجدعان أن الحكومة السعودية قامت بتحديد 160 مشروعاً في 16 قطاعاً على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، آملا في تأمين 38 مليار دولار من خلال بيع الأصول و16 ملياراً ونصف المليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

Your browser does not support the video tag.

من جهة أخرى، قال “وزير المالية السعودي إن الأموال التي سيتم جمعها من خلال بيع حصص إضافية في “أرامكو” مستقبلاً، ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة وليس إلى الخزينة العامة.

وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر موافقته على نظام التخصيص في مارس الماضي.

وأوضح الجدعان في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية، أن رؤية المملكة 2030 تعنى بتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.

وستكون هناك مبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.