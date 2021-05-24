البورصة تصعد 0.11% مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10823 نقطة، محققا صعودا بنسبة 0.11%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 58.13 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.62%، و 0.44% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 82.703 مليون جنيه على 135 شركة من خلال 2.955 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 42 شركة مقابل تراجع 17 بينما لم تتغير أسعار 75.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 12.715 مليون جنيه، منها 10.806 مليون جنيه للأفراد، و1.908 مليون جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 846.435 ألف جنيه، منها 676.231 ألف جنيه للمؤسسات، و170.204 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.868 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 13.402 مليون جنيه، مقابل 1.534 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

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