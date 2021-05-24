الحديد والصلب المصرية تطلب إيقاف التعامل على أسهمها لحين العرض على لجنة القيد

رنا ممدوح _ تقدمت شركة الحديد والصلب المصرية بطلب لإيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الغد الثلاثاء الموافق 25 مايو.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن طلب الإيقاف لحين العرض على لجنة القيد للنظر في الموافقة على تخفيض رأسمال شركة الحديد والصلب المصرية ( الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر ( المنقسمة).

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وبحسب البيان، سيتم الاعتداد بقائمة أسماء مالكي أسهم الشركة بعد إيقاف التعامل بنهاية جلسة اليوم الأثنين الموافق 24 مايو وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم الشركتين الناتجتين عن التقسيم.

ويأتي ذلك تنفيذا لحكم المادة 35 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة الحديد والصلب المصرية لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

وأعلنت إدارة البورصة أمس شركة الحديد والصلب المصرية قد تقدمت بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقياً إلى شركتين.

شركة الحديد والصلب المصرية قد تقدمت بمستندات قيد تعديل أسهم الشركة نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم أفقياً إلى شركتين.

وأفادت البورصة البورصة أن الشركتين هما:

– شركة الحديد و الصلب المصرية – وهي الشركة القاسمة برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه مصري ورأس مال مصدر بعد التخفيض قدره 1.758.370 مليار جنيه، موزعا على عدد 976.872 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.8 جنيه للسهم الواحد.

– شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر – وهي الشركة المنقسمة (شركة جديدة) برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري، ورأسمال مصدر قدره 195.374 مليون جنيه، موزعا على 976.872 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد.