مال وأعمال

الصحة تنفي رصد سلالات جديدة من فيروس كورونا داخل مصر

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نفت وزارة الصحة والسكان رصد أي سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر.

وشددت على امتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال ظهور أي مرض معدي أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.

وأشارت إلى حرص الوزارة على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية لمنع دخوله للبلاد، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره

وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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