أسواق المال الكويتية توافق لبنك الخليج على إصدار سندات بنحو 50 مليون دينار

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فهد حسين – وافقت هيئة أسواق المال الكويتية، على نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار بنك الخليج سندات بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دينار.
وأوضح بنك الخليج، في بيان للبورصة اليوم الاثنين، أن إصدار السندات الجديدة سيؤدي إلى تعزيز كفاية رأس المال لديه عملا بالأطر الصادرة عن بازل 3.
كان البنك قد حدد يوم 30 مايو الجاري كموعد لاسترداد سندات دين مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 100 مليون دينار، والصادرة في 2016، وذلك بعد موافقة بنك الكويت المركزي على الاسترداد.
وأظهرت النتائج المالية لبنك الخليج 54.8% تراجعا في الأرباح العام الماضي؛ لتصل إلى 28.8 مليون دينار، من 63.64 مليون دينار محققة عام 2019.
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