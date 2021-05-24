- 1/3
- 2/3
- 3/3
فهد حسين – أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاثنين، على تراجع جماعي لمؤشراتها ليهبط المؤشر العام إجمالا 0.42% إلى مستوى 6269.6 نقطة بضغط من الأداء السلبي لغالبية قطاعات السوق.
وتراجعت مؤشرات السوق الأول 0.54% إلى مستوى 6798.89 نقطة، والسوق “الرئيسي 50” بنسبة 0.05% والرئيسي 0.07%.
وتقلص حجم التداولات إلى 408.29 مليون سهم من 473.38 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما زادت السيولة المتداولة في جلسة اليوم إلى 59.05 مليون دينار من 54.6 مليون دينار.
وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة الطاقة الذي صعد 2.26% تلاه تكنولوجيا مرتفعا 1.44%، فيما تراجعت بقية قطاعات السوق باستثناء منافع الذي استقر عند مستوياته المسجلة أمس الأحد.
وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية الأداء السلبي في السوق متراجعا 2.56% تلاه الاتصالات بنسبة 0.82% والعقار بنسبة 0.55%.
وكان سهم “بريق” الأكثر ارتفاعا بصعوده 20.04% بختام تداولات اليوم، فيما تصدر “مراكز التجارة العقارية” الأداء السلبي بتراجعه 9.17%، واستحوذ “أجيليتي” الذي تراجع 0.57% على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 5.1 مليون دينار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشرات بورصة الكويت تتراجع جماعيا وسط أداء سلبي للقياديات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.