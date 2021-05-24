مؤشرات بورصة الكويت تتراجع جماعيا وسط أداء سلبي للقياديات

فهد حسين – أغلقت بورصة الكويت تداولات اليوم الاثنين، على تراجع جماعي لمؤشراتها ليهبط المؤشر العام إجمالا 0.42% إلى مستوى 6269.6 نقطة بضغط من الأداء السلبي لغالبية قطاعات السوق.

وتراجعت مؤشرات السوق الأول 0.54% إلى مستوى 6798.89 نقطة، والسوق “الرئيسي 50” بنسبة 0.05% والرئيسي 0.07%.

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وتقلص حجم التداولات إلى 408.29 مليون سهم من 473.38 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما زادت السيولة المتداولة في جلسة اليوم إلى 59.05 مليون دينار من 54.6 مليون دينار.

وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة الطاقة الذي صعد 2.26% تلاه تكنولوجيا مرتفعا 1.44%، فيما تراجعت بقية قطاعات السوق باستثناء منافع الذي استقر عند مستوياته المسجلة أمس الأحد.

وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية الأداء السلبي في السوق متراجعا 2.56% تلاه الاتصالات بنسبة 0.82% والعقار بنسبة 0.55%.

وكان سهم “بريق” الأكثر ارتفاعا بصعوده 20.04% بختام تداولات اليوم، فيما تصدر “مراكز التجارة العقارية” الأداء السلبي بتراجعه 9.17%، واستحوذ “أجيليتي” الذي تراجع 0.57% على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 5.1 مليون دينار.