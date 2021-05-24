إنرشيا تبرم اتفاقية شراكة مع بيتابس مصر وڤاليو لتزويد عملائها بخدمات الدفع الإلكتروني

وقعت شركة «إنرشيا» اتفاقية شراكة استراتيجية مع كلا من شركتي «بيتابس مصر» و«ڤاليو» للتمويل الاستهلاكي، التابعتين لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، لتزويد عملائها بحلول الدفع الإلكتروني لتشمل سداد مصروفات الصيانة الدورية وتكاليف حجز الوحدات وذلك من خلال منصة «بيتابس مصر».

ووفق بيان، فإن شركة «ڤاليو»، ستقوم في إطار الاتفاقية بتقديم تسهيلات تمويلية لأعمال تشطيب الوحدات السكنية لعملاء «إنرشيا»، والتي تتضمن توفير برامج تقسيط ميسرة لتكاليف أعمال التشطيب والتأثيث بالكامل، وتتراوح مدتها بين 12 و48 شهرًا، وتصل قيمتها إلى 2.4 مليون جنيه لكل عميل.

Your browser does not support the video tag.

وتمثل هذه الاتفاقية المشروع الأول من نوعه في قطاع العقارات المصري والتي تهدف إلى استخدام الحلول الرقمية لتوفير أعلى مستويات الراحة وتيسير سداد التكاليف للعملاء، فضلًا عن تعزيز الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة (كوفيد-19).

حضر مراسم توقيع الاتفاقية كلاً من هاني سليمان، المدير العام لشركة «بيتابس مصر»، وأحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا»، ومحمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو».

وقال هاني سليمان، المدير العام لشركة «بيتابس مصر» إن التعاون مع شركة «إنرشيا»، يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الرقمي من أجل تزويد العملاء بتجربة دفع أكثر سهولة.

وأشاد سليمان بهذه الشراكة التي تهدف إلى توسيع نطاق شبكة خدمات ومنتجات الشركة، مما يتيح للعملاء المصريين إمكانية سداد مدفوعاتهم بأمان دون عناء وذلك من خلال استخدام باقة شاملة من طرق الدفع الإلكتروني بالتعاون مع بنك مصر علاوة على تعزيز المعاملات الرقمية كجزء من التوجه نحو خلق مجتمع غير نقدي بالسوق المصري.

ولفت البيان إلى أن شركة «إنرشيا» تحرص على توفير باقة من المزايا والحلول لعملائها من خلال منصات سهلة الاستخدام، وتمثل هذه التطورات جزء من خطة التوسع في خدمات الشركة، وتتزامن مع الاستجابة للتغييرات الجذرية التي شهدتها العمليات التشغيلية لسوق العقارات على الصعيد المحلي والعالمي جراء انتشار فيروس كوفيد-19.

ومن جانبه، أوضح أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنرشيا» أن هذه الشراكة تأتي في إطار الاستراتيجية التطلعية التي تتبناها الشركة لتأسيس مدن ذكية تواكب مختلف التغيرات التي تشهدها أنماط الحياة.

وأضاف أن قطاع العقارات يشهد حاليًا تغييرات غير مسبوقة من التحول الرقمي، والتي أصبحت ضرورية في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي فرضها وباء كوفيد-19.

وتابع أن الشركة تؤمن بأهمية دور خدمات التجارة الإلكترونية وحلول الدفع عبر الإنترنت في مساعدة البلاد على تعزيز مبادرة الشمول المالي والحد من تداعيات انتشار الوباء خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على استمرارية الأعمال.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد الفقي، الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، أن الشراكة الاستراتيجية مع «إنرشيا» تعكس التزام «ڤاليو» المتجدد بتوفير منصة شاملة لخدمات وحلول التقسيط بالسوق المصري.

وأشار الفقي إلى نموذج الأعمال الذي تتبناه «ڤاليو» ويتمثل محوره الرئيسي في تعزيز خدمة وتجربة العملاء عبر توفير باقة من الحلول التمويلية المصممة بعناية لتلبية مختلف الاحتياجات المالية. وأعرب الفقي عن اعتزازه بتقديم حلول تمويل أعمال تشطيب وتأثيث الوحدات السكنية لعملاء «إنرشيا» لدعمهم في تحقيق نمط الحياة الذي يرقى إلى أذواقهم وتطلعاتهم.

وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس لتعزيز التكامل بين مختلف قطاعاتها التشغيلية عبر الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات التي يقدمها قطاع التمويل غير المصرفي سعيًا إلى تزويد العملاء بباقة متكاملة من الحلول التمويلية المصممة بعناية لتلبية مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم.