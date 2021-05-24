أبوظبي المالي يسجل مستوى قياسي جديد.. والقياديات تدعم تمسك دبي بالمنطقة الخضراء

فهد حسين – واصلت أسواق المال الإماراتية ارتفاعها الجماعي بدعم من الأسهم القيادية، رغم تباين السيولة وأحجام التداولات.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.05% إلى مستوى 6614.56 نقطة متخطيا مستوى 6600 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

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وزاد حجم التداولات إلى 291.7 مليون سهما بسيولة بلغت 1.8 مليار درهم، من 220 مليون سهم بسيولة قدرها 1.47 مليار درهم الجلسة السابقة.

وعلى مستوى الأداء القطاعي، ارتفع “البنوك” 2.08% بدعم من الأداء القياسي لسهم أبوظبي الأول الذي بلغ أعلى مستوياته عند 17 درهم للسهم الواحد بعد صعوده 2.91%، تلاه قطاع العقار مرتفعا 1.15%، فيما تصدر “الاتصالات” 3 قطاعات سجلت أداءا سلبيا بهبوطه 0.27%.

وبالنسبة للأسهم، فتصدر سهم “أبوظبي الوطنية لمواد البناء” قائمة الرابحين بصعوده 14.78%، فيما جاء “صناعات أسمنت الفجيرة” على رأس الخاسرين متراجعا 10%.

واستحوذ سهم الدار العقارية الذي ارتفع 1.65% على أكبر حجم تداولات بعدد 66.09 مليون سهم، كما كان سهم “العالمية القابضة” الذي تراجع 0.21% الأنشط من حيث السيولة بقيمة تداولات بلغت 686.7 مليون درهم.

وربح المؤشر 3.769 مليار درهم بزيادة رأس المال السوقي إلى 940.105 مليار درهم بالختام، من 936.336 مليارا الجلسة السابقة.

وفي المقابل، تمسك مؤشر سوق دبي المالي بالمنطقة الخضراء مسجلا ارتفاع هامشي بنسبة 0.09% إلى مستوى 2784.3 نقطة.

وتقلص حجم التداولات في سوق دبي المالي إلى 225.1 مليون سهما من 279.46 مليون سهم الجلسة السابقة، كما انحسرت السيولة المتداولة إلى 336.4 مليون درهم من 385.94 مليون درهم بجلسة أمس الأحد.

وتراجعت 5 قطاعات في سوق سوق دبي، بقيادة الخدمات والنقل اللذان هبطا 1.19% و1.19% على الترتيب كما تراجع قطاع العقارات 1.05% والتأمين 0.63%.

وكان الأداء الإيجابي من نصيب السلع والبنوك بارتفاعهما 1.52% و1.1% على الترتيب، ثم الاتصالات بنسبة 0.76%.

وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم “الإمارات للمرطبات” قائمة الرابحين بصعوده 3.86%، فيما جاء “دبي الوطنية للتأمين” على رأس الخاسرين متراجعا بنسبة 6.66%.

وكان سهم “الاتحاد العقارية” الذي تراجع 1.79% الأنشط في تداولات اليوم بعدد 8.1 مليون سهم، كما استحوذ سهم “إعمار العقارية” الذي تراجع أيضا بنسبة 1.44% على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 71.8 مليون درهم.

وخسر مؤشر سوق دبي المالي نحو 512 مليون درهم من القيمة السوقية للأسهم المدرجة بتراجع رأس المال السوقي إلى 381.164 مليار درهم، من 381.676 مليارا الجلسة السابقة.