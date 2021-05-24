الذهب يستقر قرب ذروة عدة أشهر مع تراجع الدولار وموجة بيع بيتكوين

سي إن بي سي _ استقر الذهب اليوم الاثنين، متماسكا قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر بدعم من تراجع الدولار وموجة بيع للعملات المشفرة، بينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 1021 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1881.40 دولار للأوقية (الأونصة). ووصلت أسعار الذهب الأسبوع الماضي لأعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير مسجلة 1889.75 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1882.10 دولار للأوقية.

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وقال المحلل المستقل روبن بهار إن الذهب تجاوز متوسط تحركاته في 200 يوم بعد تقلبات الأسبوع الماضي إثر إجراءات الصين المتعلقة بالسلع الأولية وتفاصيل اجتماع المركزي الأمريكي، مدعوما بتراجع الدولار وعائدات السندات وشكوك بشأن التضخم,

ويعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم.

ومما دعم الذهب أيضا تراجع بتكوين 13 بالمئة أمس الأحد، مما جعلها عند ما يقل 50 بالمئة تقريبا عن أعلى مستوى لها هذا العام، وذلك بعد أن كثفت الصين جهود تحجيم عمليات التعدين لاستخراج العملات المشفرة وتداولها.

وفي تلك الأثناء، قبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مما جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2787.62 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.6 بالمئة عند 27.68 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين الذي سجل 1166.96 دولار.