سوق الأسهم السعودية تتراجع 0.25% رغم زخم السيولة

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فهد حسين – أغلقت سوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بمؤشرها الرئيسي “تاسي” بنسبة 0.25% إلى مستوى 10318.51 نقطة.
وزادت السيولة المتداولة إلى إعلى مستوى لها منذ الأسبوع الثاني من أبريل الماضي مسجلة 11.148 مليار ريال، من 10.214 مليار ريال الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 382.71 مليون سهم مقارنة بعدد 356.67 مليون سهم في جلسة أمس الأحد.
واستقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند 9.628 تريليون ريال.
وتراجع أداء 14 قطاعات تصدرها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.24%، كما هبط الاستثمار والتمويل 0.76% والبنوك 0.29%، فيما ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات بقيادة الإعلام والترفيه الذي صعد 1.63% تلاه إنتاج الإغذية بنسبة 0.56%.
وعلى مستوى الأسهم، تصدر “عناية” قائمة الرابحين مرتفعا 8.77%، فيما جاء “أميانتيت العربية السعودية” على رأس الخاسرين بهبوطه 8.17%.
واستحوذ “دار الأركان” على أكبر حجم من التداولات بعدد 23.28 مليون سهما، فيما كان “العبداللطيف” الأكثر تداولا من حيث السيولة التي بلغت 594.77 مليون ريال.
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