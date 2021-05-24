البورصة تتراجع إلى 10760 نقطة بتداولات تتجاوز 1.7 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.47%، وأغلق عند مستوى 10760 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.31%، وأغلق عند مستوى 58.2 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.89%، و 1.68% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.750.668 مليار جنيه على 192 شركة من خلال 59.444 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 136 شركة مقابل ارتفاع 35 بينما لم تتغير أسعار 21.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 58.036 مليون جنيه، منها 53.427 مليون جنيه للأفراد، و4.609 مليون جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 51.961 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 57.401 مليون جنيه مقابل 5.440 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 6.075 مليون جنيه، منها 4.257 مليون جنيه للمؤسسات، و1.818 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 73.46% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 10.62% والعرب على15.93% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 30.72% من تعاملات اليوم مقابل 69.27% من نصيب الأفراد.

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