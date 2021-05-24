موبكو تحقق 289.3 مليون جنيه أرباح مستقلة الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو ارتفاعا في صافي الأرباح المستقلة بنسبة 29% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 289.289 مليون جنيه مقابل 224.654 مليون جنيه بالربع المقارن.

وصعدت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 14% لتصل إلى 637.566 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 561.028 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 377.970 مليون جنيه مقابل 322.075 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.26 جنيه مقابل 0.98 جنيه بالفترة المقارنة.