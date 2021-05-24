توقيع اتفاقية تعاون بين رواد 2030 وجامعة جنوب الوادي لنشر ثقافة ريادة الأعمال

دوت الخليج – وقع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اتفاقية تعاون مع جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم فكر العمل الحر بين الشباب في إطار حملة “المليون ريادي”، وذلك في ضوء إنشاء الحاضنات وإنشاء مركز لريادة الأعمال بجامعة جنوب الوادي.

وقع البروتوكول: الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، والدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروتوكول يهدف إلى تخصيص عدد من المنح لطلاب جامعة جنوب الوادي على منصة حملة “المليون ريادي”، التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنشاء أول حاضنة أعمال بجامعة جنوب الوادى وذلك من أجل خدمة شباب الجامعة وتشجيع العمل بها، حيث تسهم تلك الحاضنة في مساندة طلاب الجامعة وخريجيها بهدف تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع.

أضافت خليل أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى تحفيز روح الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين كل طوائف المجتمع، خاصة الشباب الذين يمثلون العماد الأساسي لتحقيق آمال وطموحات الدولة.

وأشارت إلى أن المشروع يحدد الأنشطة التي تساعد على إرساء منظومة متكاملة للابتكار، من خلال عدد من الفعاليات منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الطلاب والشباب.

وأشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بمشروع رواد 2030 والذى يهدف بشكل أساسي إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وعقب توقيع البروتوكول، قدم الدكتور يوسف غرباوي درع الجامعة للدكتورة غادة خليل نظرًا للمجهود الذي يبذله مشروع رواد 2030 في دعم الشباب، ولدوره الرائد في نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بينهم.

وأقيمت على هامش توقيع بروتكول التعاون أول ندوة تعريفية بحملة “المليون ريادي” حيث تم تقديم عرض مفصل لطلاب الجامعة يتضمن خطوات التقديم للحصول على الدورات التدريبية، ومراحل البرنامج والتسهيلات التى يحصل عليها طلاب الجامعة.