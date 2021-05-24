مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

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أ ش أ – وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
جاءت الموافقة عقب مناقشة من النواب وإجراء بعض التعديلات بحضور ممثلين عن الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم، فيما أحال رئيس المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
وتشير فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء “صندوق الوقف الخيري” يضم الفوائض كافة لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيري”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء المصري ، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية ،ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية،وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
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