عادل فاطوري رئيسا للجنة الإدارية لمجمعة تأمين السفر للخارج

دوت الخليج – عقدت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج الاجتماع الأول للجنتها الإدارية بمقر الاتحاد المصرى للتأمين.

وأفاد الاتحاد المصري للتأمين في بيان اليوم الاثنين، باختيار عادل فاطوري، العضو المنتدب بشركة وثاق للتأمين التكافلي، رئيسا للجنة الإدارية للمجمعة.

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وأشار إلى انعقاد الاجتماع بحضور محمد زهران المدير التنفيذى للمجمعة وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية.

كانت الجمعية الأولى للمجمعة قد انعقدت الخميس الماضي، وناقشت الخطوات التنفيذية لتفعيل المجمعة، لبدء انطلاقها ومزاولة أعمالها رسميًا.

وجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة والمكونة من 7 أعضاء من إجمالى 15 مرشح، لتضم كل من:

1- محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر.

2- خالد عبد الصادق، نائب رئيس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.

3- حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات.

4- عادل فاطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر.

5- حسين عطا الله، العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين.

6- أحمد مرسى، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات.

7- حسام عبد العزيز، رئيس الجمعية المصرية للتأمين التعاوني.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأن أصدرت قرار انشاء المجمعة رقم 698 بتاريخ 5 مايو الماضي.