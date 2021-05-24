البنك الأهلي يتفق مع هواوي على طرح تطبيق الموبايل البنكي عبر منصتها

إسلام فضل – أعلنت مجموعة هواوي، عن اتفاقها مع البنك الأهلي المصري لتوفير خدماته المصرفية عبر إطلاق تطبيق الموبايل البنكي NBE Mobile على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery.

وأضافت الشركة، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع خطط كل من البنك الأهلي وشركة هواوي لتوفير منظومة خدمات مصرفية رقمية متكاملة لمستخدمي أجهزة هواوي في السوق المصرية.

Your browser does not support the video tag.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن التحول الرقمي في القطاع المصرفي هو أحد أهم الركائز التي يجب دعمها لتفعيل الشمول المالي، فمن خلال التطبيق يتاح لعملاء البنك تجربة ميسرة.

وأكد أبو الفتوح ثقة البنك في منصة Huawei AppGallery، والتي تعد واحدة من أفضل منصات التطبيقات التي يعتمد عليها المستخدمون، لامتلاكها فئات متعددة من التطبيقات، بما يتيح زيادة قاعدة العملاء.

ومن جانبه، قال بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر، إن إطلاق تطبيق NBE Mobile على منصة HUAWEI AppGallery والتعاون مع البنك الأهلي، يمثل خطوة جيدة ضمن جهود الشركة لتوفير أفضل التطبيقات في السوق المصرية وتحقيق تجربة متكاملة للمستخدمين عبر أجهزة هواوي.

وأضاف أن ثقة البنك الأهلي في إطلاق تطبيقه على متجر HUAWEI AppGallery يؤكد نجاح شركته في تطوير وتوفير منصة آمنة تحافظ على خصوصية بيانات المستهلكين كجزء من المنظومة الشاملة لخدمات هواوي للهواتف HMS”.

يذكر أن منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery سجلت منذ إطلاقها في 2018 ما يزيد عن 530 مليون مستخدم، وحوالي 384.4 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات في عام 2020، بالإضافة لاستقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم.