البنك الأهلي يتفق مع هواوي على طرح تطبيق الموبايل البنكي عبر منصتها

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إسلام فضل – أعلنت مجموعة هواوي، عن اتفاقها مع البنك الأهلي المصري لتوفير خدماته المصرفية عبر إطلاق تطبيق الموبايل البنكي NBE Mobile على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery.
وأضافت الشركة، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن تلك الخطوة تأتي تماشيا مع خطط كل من البنك الأهلي وشركة هواوي لتوفير منظومة خدمات مصرفية رقمية متكاملة لمستخدمي أجهزة هواوي في السوق المصرية.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن التحول الرقمي في القطاع المصرفي هو أحد أهم الركائز التي يجب دعمها لتفعيل الشمول المالي، فمن خلال التطبيق يتاح لعملاء البنك تجربة ميسرة.
وأكد أبو الفتوح ثقة البنك في منصة Huawei AppGallery، والتي تعد واحدة من أفضل منصات التطبيقات التي يعتمد عليها المستخدمون، لامتلاكها فئات متعددة من التطبيقات، بما يتيح زيادة قاعدة العملاء.
ومن جانبه، قال بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر، إن إطلاق تطبيق NBE Mobile على منصة HUAWEI AppGallery والتعاون مع البنك الأهلي، يمثل خطوة جيدة ضمن جهود الشركة لتوفير أفضل التطبيقات في السوق المصرية وتحقيق تجربة متكاملة للمستخدمين عبر أجهزة هواوي.
وأضاف أن ثقة البنك الأهلي في إطلاق تطبيقه على متجر HUAWEI AppGallery يؤكد نجاح شركته في تطوير وتوفير منصة آمنة تحافظ على خصوصية بيانات المستهلكين كجزء من المنظومة الشاملة لخدمات هواوي للهواتف HMS”.
يذكر أن منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery سجلت منذ إطلاقها في 2018 ما يزيد عن 530 مليون مستخدم، وحوالي 384.4 مليار عملية تنزيل وتوزيع للتطبيقات في عام 2020، بالإضافة لاستقطاب أكثر من 1.8 مليون مطور مسجل في جميع أنحاء العالم.
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