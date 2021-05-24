مال وأعمال

الحكومة الكويتية تقر مشروع قانون للتمويل العقاري للسكن الخاص

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دوت الخليج – أقرت الحكومة الكويتية اليوم الإثنين مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص.

وأفاد مجلس الوزراء بإقرار مشروع القانون ورفعه إلى أمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

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وأوضح الوزراء الكويتي أن القانون يدعم توفير بديل تمويلي لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي من خلال البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة.

وأكد أن أقرار القانون الجديد يأتي حرصاً من الحكومة على تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة القضية الإسكانية ومعالجة المشكلة الإسكانية وطرح الحلول المناسبة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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