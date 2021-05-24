- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – أقرت الحكومة الكويتية اليوم الإثنين مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص.
وأفاد مجلس الوزراء بإقرار مشروع القانون ورفعه إلى أمير الكويت، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
وأوضح الوزراء الكويتي أن القانون يدعم توفير بديل تمويلي لطلبات السكن الخاص إلى جانب التمويل الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي من خلال البنوك المحلية في دعم المنظومة الإسكانية للدولة وتوفير ضمانات قانونية فاعلة.
وأكد أن أقرار القانون الجديد يأتي حرصاً من الحكومة على تحقيق وتنفيذ استراتيجية الدولة لمعالجة القضية الإسكانية ومعالجة المشكلة الإسكانية وطرح الحلول المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الكويتية تقر مشروع قانون للتمويل العقاري للسكن الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.