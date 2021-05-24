مال وأعمال

أكسا تطلق خدمات تأمين السيارات الرقمية بالتعاون مع برنجي

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دوت الخليج – أعلنت شركة أكسا للتأمين مصر، عن تعاونها مع شركة برنجي، المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية، صاحبة أول تطبيق لخدمات التأمين الرقمي في مصر، لإطلاق خدمات تأمين السيارات الرقمية.

وقال أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر، في بيان، إن الشركة تسعى دائما لتقديم حلول مبتكرة تساعد على التوسع في شبكة التوزيع لتوفير خدماتها التأمينية للعملاء.

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وأضاف ناصف: “نؤمن أنه من خلال الشراكات التي تدعم التأمين والابتكار معا، نسهم في توفير الحماية لكل ما هو مهم بأسهل وأسرع السبل”.

بدوره، قال أحمد أسامة، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برنجي: “نتطلع للعمل سويا لتحقيق طموح العملاء وتحويل العديد من الخدمات التقليدية إلى خدمات رقمية لحظية في متناول يد العميل من خلال الهاتف المحمول”.

وذكرت أكسا للتأمين مصر، في بيان اليوم الإثنين، أن تطبيق برنجي يعطي المستخدم التحكم الكامل في عملية الحصول على تأمين السيارة، كما يقدم تجربة سهلة لكل أصحاب السيارات لتكون الخدمة في متناول الجميع من خلال المحمول.

وأضافت: تمكِّن الخدمة عبر تطبيق “برنجي” جميع العملاء من إدخال بيانات السيارة والحصول على عرض سعر لحظيا يتناسب مع الاحتياجات، وفي حالة السيارة الجديدة (غير مرخصة) يستطيع العميل طلب الحصول على وثيقة تأمين دون الحاجة إلى معاينة السيارة وذلك بتصويرها من خلال التطبيق، ودفع قيمة قسط التأمين بأي من كروت الائتمان أو الخصم المباشر بطريقة آمنة.

وأوضحت أنه في حالة السيارة المستعملة (المرخصة) يتم إرسال خبير لمعاينة السيارة، ثم يقوم العميل بالدفع من خلال التطبيق بعد الموافقة على تقرير المعاينة.

وأشارت أكسا إلى أنه يتم إصدار الوثيقة من خلال شركة التأمين وترسل للعميل بشكل ورقى من خلال البريد السريع فضلاً عن حصول العميل على نسخة رقمية منها مع إمكانية طباعتها أو تخزينها للرجوع إليها في أي وقت.

وأكدت الشركة أن كل ذلك يتم بشكل رقمي كامل من خلال التطبيق، مع توفير آلية لتقديم طلب التعويض من خلال التطبيق أيضا، عبر المساعد الآلي.

جرى إطلاق برنجي في 2021، ويشمل التطبيق بعض خدمات التأمين الأساسية التي تستهدف فئات عريضة من العملاء، وحمايتهم من مخاطر عديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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