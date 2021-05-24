أكسا تطلق خدمات تأمين السيارات الرقمية بالتعاون مع برنجي

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دوت الخليج – أعلنت شركة أكسا للتأمين مصر، عن تعاونها مع شركة برنجي، المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية، صاحبة أول تطبيق لخدمات التأمين الرقمي في مصر، لإطلاق خدمات تأمين السيارات الرقمية.
وقال أحمد ناصف، العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر، في بيان، إن الشركة تسعى دائما لتقديم حلول مبتكرة تساعد على التوسع في شبكة التوزيع لتوفير خدماتها التأمينية للعملاء.
وأضاف ناصف: “نؤمن أنه من خلال الشراكات التي تدعم التأمين والابتكار معا، نسهم في توفير الحماية لكل ما هو مهم بأسهل وأسرع السبل”.
بدوره، قال أحمد أسامة، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برنجي: “نتطلع للعمل سويا لتحقيق طموح العملاء وتحويل العديد من الخدمات التقليدية إلى خدمات رقمية لحظية في متناول يد العميل من خلال الهاتف المحمول”.
وذكرت أكسا للتأمين مصر، في بيان اليوم الإثنين، أن تطبيق برنجي يعطي المستخدم التحكم الكامل في عملية الحصول على تأمين السيارة، كما يقدم تجربة سهلة لكل أصحاب السيارات لتكون الخدمة في متناول الجميع من خلال المحمول.
وأضافت: تمكِّن الخدمة عبر تطبيق “برنجي” جميع العملاء من إدخال بيانات السيارة والحصول على عرض سعر لحظيا يتناسب مع الاحتياجات، وفي حالة السيارة الجديدة (غير مرخصة) يستطيع العميل طلب الحصول على وثيقة تأمين دون الحاجة إلى معاينة السيارة وذلك بتصويرها من خلال التطبيق، ودفع قيمة قسط التأمين بأي من كروت الائتمان أو الخصم المباشر بطريقة آمنة.
وأوضحت أنه في حالة السيارة المستعملة (المرخصة) يتم إرسال خبير لمعاينة السيارة، ثم يقوم العميل بالدفع من خلال التطبيق بعد الموافقة على تقرير المعاينة.
وأشارت أكسا إلى أنه يتم إصدار الوثيقة من خلال شركة التأمين وترسل للعميل بشكل ورقى من خلال البريد السريع فضلاً عن حصول العميل على نسخة رقمية منها مع إمكانية طباعتها أو تخزينها للرجوع إليها في أي وقت.
وأكدت الشركة أن كل ذلك يتم بشكل رقمي كامل من خلال التطبيق، مع توفير آلية لتقديم طلب التعويض من خلال التطبيق أيضا، عبر المساعد الآلي.
جرى إطلاق برنجي في 2021، ويشمل التطبيق بعض خدمات التأمين الأساسية التي تستهدف فئات عريضة من العملاء، وحمايتهم من مخاطر عديدة.
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