مال وأعمال

الملياردير الفرنسي برنارد أرنو ينتزع لقب أغنى شخص في العالم من جيف بيزوس

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سي إن بي سي – انتزع الملياردير الفرنسي برنارد أرنو لقب أغنى أغنياء العالم من جيف بيزوس.

حيث بلغت ثروة أرنو الصافية نحو 186.3 مليار دولار مما يجعله أعلى من جيف بيزوس بأكثر من 300 مليون.

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وتبلغ ثروة بيزوس نحو 186 مليار دولار.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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