السيسي: الرئيس بايدن يتمتع برؤية ثاقبة وقادر على صناعة حلول جذرية لمشكلات العالم والمنطقة

دوت الخليج – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حديثه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، اتسم بـ”التفاهم والصراحة والمصداقية في الموضوعات كافة التي تهم البلدين والمنطقة”.

وأكد السيسي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرئيس بايدن “يتمتع برؤية ثاقبة وخبرة متميزة تتسم بالواقعية في جميع الملفات بما فيها ملف العلاقات الثنائية”.

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وأضاف أن بايدن “قادر بامتياز بحنكته وخبرته أن يصنع حلولاً جذرية لجميع المشاكل والتحديات التي تحيط بالعالم والمنطقة، داعيا من الله أن يكلل جهوده بالنجاح والتوفيق والسداد”.