دراسة: الكلاب يمكنها اكتشاف فيروس كورونا في أقل من ثانية واحدة

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أ ش أ – أظهرت دراسة جديدة نشرت في مجلة “بير ريفيود جورنال” العلمية أن الكلاب يمكنها اكتشاف فيروس كورونا على الأشياء والأشخاص المصابين به.
وذكرت صحيفة “الجارديان ” البريطانية اليوم الإثنين أن الدراسة أوضحت أنه يتم تدريب الكلاب على اكتشاف فيروس كورونا بدقة بالغة، حيث أنها تستطيع شم رائحة كوفيد-19 على الملابس التي يرتديها الأشخاص بحساسية تصل إلى 94%، مما يعني أن الكلاب ستحدد بشكل صحيح 94 شخصًا من بين 100 شخص.
وأشارت إلى أن تلك النتائج أفضل بكثير مقارنة باختبارات التدفق الجانبي (LFTs)، والمعروفة أيضًا باسم الاختبارات السريعة، والتي لديها حساسية بين 58 و77 %، كما تعد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أكثر حساسية بقليل عند 97%، وإن كانت أبطأ بكثير من الكلاب المدربة، والتي يمكن أن تستغرق أقل من ثانية.
وذكرت الدراسة أن تدريب الكلاب على كيفية اكتشاف كوفيد 19 يستغرق ما بين ثمانية إلى 10 أسابيع فقط .
يشار إلى أنه يتم تدريب الكلاب على اكتشاف الأمراض مثل السرطانات والأمراض الأخرى، بما في ذلك مرض باركنسون ومرض السكري من النوع الأول، ويمكن للبعض اكتشاف الاضطرابات أيضًا.
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