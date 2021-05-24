شركة أمازون تقترب من صفقة لشراء MGM مقابل نحو 9 مليارات دولار

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سي إن بي سي – تقترب أمازون من إبرام صفقة للاستحواذ على MGM Studios، المالك المشارك لسلسلة “جيمس بوند” وغيرها من المسلسلات التلفزيونية والأفلام ، مقابل ما بين 8.5 و9 مليارات دولار، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
ستكون أكبر عملية استحواذ لشركة أمازون منذ أن اشترت Whole Foods في عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق الإثنين أن الصفقة قد تعلن هذا الأسبوع.
وتهتم أمازون بالحصول على المزيد من المحتوى التلفزيوني والأفلام لخدمة Prime Video الخاصة بها لأنها تتنافس مع Netflix و Disney وخدمات بث الفيديو الأخرى.
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