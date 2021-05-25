أسعار النفط تقفز أكثر من 3% مع انحسار مخاوف استئناف صادرات إيران

سي إن بي سي – قفزت أسعار النفط أكثر من 3% اليوم الاثنين إذ أشاع طلب وفير تغذيه حملات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 تفاؤلا بين المتعاملين بأن السوق يمكنها استيعاب أي نفط أيراني سيأتي إليها إذا أدت المحادثات الغربية مع طهران إلى رفع العقوبات.

وعزز انخفاض في الوفيات بسبب كوفيد-19 في الهند أيضا التوقعات بأن الطلب على النفط قد يرتفع في الأسابيع المقبلة.

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وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 2.02 دولار، أو 3%، لتسجل عند التسوية 68.46 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.47 دولار، أو 3.9%، لتبلغ عند التسوية 66.05 دولار للبرميل.

وقال بوب يونجر مدير العقود الآجلة للطاقة ببنك ميزوهو في نيويورك إن الأسعار تلقت دفعة من توقعات بأن اتفاقا جديدا مع إيران هو الآن أقل ترجيحا مما كان الأسبوع الماضي.

وقال بنك جولدمان ساكس إن التوقعات لمزيد من الارتفاع في أسعار النفط تبقى كما هي حتى مع زيادة محتملة في الصادرات الإيرانية.

وأضاف في مذكرة أنه حتى إذا استؤنفت الصادرات الإيرانية في يوليو، فإنه يقدًر أن أسعار برنت ستصل إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2021 .