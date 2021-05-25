الذهب يرتفع قليلا مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

سي إن بي سي – ارتفع الذهب قليلا اليوم الإثنين مع تحسن جاذبيته بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما ينتظر المستثمرون بيانات هذا الأسبوع ستساعدهم في تقييم وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1882.20 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول.

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ووصلت أسعار المعدن النفيس الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير مسجلة 1889.75 دولار للأونصة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% ليسجل عند التسوية 1884.50 دولار للأونصة.

وقال بوب هابركورن كبير محللي السوق في (آر.جيه.او فيوتشرز) إن تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية يصب في مصلحة الذهب، مضيفا أن صعود أسواق الأسهم يمثل ثقلا موازيا.

وانخفض الدولار 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية وهبط عائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوعين، وهو ما يقلل تكلفة الاحتفاط بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقال محللون إن هبوطا حادا في عملة بتكوين المشفرة أعطى أيضا دعما لأسعار الذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى27.74 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 2% إلى 2727.10 دولار.

وصعد البلاتين 0.7% إلى 1174.80 دولار.