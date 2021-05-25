أبوظبي تحدد السعر الاسترشادي الأولي لسندات دولارية لأجل 7 سنوات

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– أفادت وثيقة بأن أبوظبي حددت اليوم الثلاثاء السعر الاسترشادي الأولي لسندات مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات عند ما بين 70 و75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.
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