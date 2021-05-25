الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ منتصف أبريل

– سجلت الهند اليوم الثلاثاء 196427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهو أدنى عدد في حالات الإصابة اليومية بالعدوى منذ 14 أبريل، بينما زاد عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3511.

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وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.95 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 307231.