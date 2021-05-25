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اقتصاد ألمانيا ينكمش بأكثر من المتوقع في الربع الأول بسبب قيود كورونا

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سي ان بي سي _ أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد ألمانيا انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ بددت قيود مرتبطة بفيروس كورونا الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1% على أساس سنوي.

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وكان استطلاع رأي أجرته قد أشار إلى انكماش اقتصاد ألمانيا 1.7% على أساس فصلي في الربع الأول ثلاثة بالمئة على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء العوال الموسمية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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