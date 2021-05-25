التشخيص المتكاملة القابضة توقع اتفاق قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 45 مليون دولار

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– قالت التشخيص المتكاملة القابضة، أكبر شركة تشخيص وتحاليل طبية خاصة في مصر، إنها وقعت اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية لاقتراض 45 مليون دولار بهدف تمويل توسعها بالأسواق الناشئة.
أضافت الشركة في بيان حصلت على نسخة منه، أن غرض التمويل البحث عن “فرص الاستحواذ الواعدة في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا”.
لم يذكر البيان تفاصيل بشأن مدة القرض أو فائدته. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالشركة للحصول على تعقيب.
تملك التشخيص المتكاملة القابضة سلسلة معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومركز الأشعة البرج سكان، ويتجاوز عدد فروعها 480 فرع منها نحو 429 بمصر. وهي تعمل أيضا في الأردن والسودان ونيجيريا.
يبلغ رأسمال التشخيص المتكاملة 150 مليون دولار موزعا على 600 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 دولار للسهم، والشركة مقيدة في بورصة لندن منذ 2015 وفي بورصة مصر منذ الأسبوع الماضي.
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