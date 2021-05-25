هواوي الصينية بصدد إطلاق نظامها هارموني أو.إس لتشغيل الهواتف الذكية

شينخوا _ أعلنت شركة “هواوي“، عملاق الاتصالات الصيني، اليوم الثلاثاء أنها ستطلق بشكل رسمي في الثاني من يونيو القادم نظامها الجديد “هارموني أو.إس” لتشغيل الهواتف الذكية.

ونظام “هارموني أو.إس”، أو هونغمنغ باللغة الصينية، هو نظام تشغيل مفتوح المصدر مصمم لمختلف الأجهزة والسيناريوهات. وكان قد أطلق أولا لأجهزة إنترنت الأشياء بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء والحواسيب اللوحية في أغسطس عام 2019.

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وتتوقع هواوي أن يصل عدد الأجهزة المزودة بنظام “هارموني أو.إس” إلى 300 مليون جهاز بنهاية عام 2021، بما في ذلك أكثر من 200 مليون جهاز من أجهزة هواوي.

وقال يانغ هاي سونج، نائب رئيس وحدة أعمال الذكاء الاصطناعي والذكاء لجميع السيناريوهات في شركة هواوي، إن الشركة التي مقرها شنتشن ستتعاون مع مطوري التطبيقات والأجهزة الإلكترونية لاستخدام أحدث أنظمتها للتشغيل لتقديم خدمات جديدة للمستهلكين.

وينظر محللون إلى نظام “هارموني أو.إس” على أنه بديل لنظام “أندرويد” لشركة جوجل ونظام “آي.أو.إس” لشركة آبل.

ورحبت الصناعات الصينية بما في ذلك صناعات الأجهزة المنزلية والرياضة واللياقة البدنية والسياحة والترفيه والتعليم بإطلاق نظام “هارموني إو.إس”.

وخلال هذا الشهر، أعلنت شركة “ميديا جروب”، وهي شركة صينية رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية، أنها ستكشف عن 200 منتج جديد تعمل بنظام “هارموني أو.إس” بنهاية العام الجاري.