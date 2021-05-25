فيتش تخفض تصنيف صندوق الإمارات ريت بعد عرض مبادلة الصكوك

– خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف صندوق الإمارات ريت المدرج في دبي عدة درجات بعدما اقترحت الشركة مبادلة صكوكها بأدوات جديدة.

وخفضت فيتش يوم الاثنين التصنيف من ‭‭‭‭B+‬‬‬‬ إلى ‭‭‭‭C‬‬‬‬ وهي آخر درجة قبل تخلف مصدر الديون عن سداد ديونه، قائلة إنها تنظر إلى مبادلة الديون المقترحة على أنها “تراجع ملموس فيما يتعلق بالدائنين”.

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عرض الإمارات ريت الأسبوع الماضي مبادلة صكوك غير مضمونة قيمتها 400 مليون دولار بصكوك مضمونة لتحسين الميزانية العمومية لصندوق الاستثمار العقاري الإسلامي، والتي تضررت من جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وعيّن بعض حملة الصكوك مستشارين من بينهم شركة روتشيلد لمعارضة بنود العرض والدخول في مفاوضات مع الشركة للتوصل إلى بنود أفضل.

وتعرض الشركة، التي تستقي أرباحها من الأصول العقارية التي تديرها، إصدار صكوك مضمونة جديدة بأجل استحقاق في 2024 أي بعد عامين من أجل استحقاقها الحالي.

وعلى الرغم من الحفاظ على معدل الفائدة الحالي للصكوك فإن توزيعات السنة الأولى ستتأخر بموجب المقترح.

وقالت فيتش إنه إذا مضت المبادلة المقترحة قدما فإنها ستعيد تصنيف الشركة وفقا لهيكل رأسمالها الجديد.

كما قدرت الوكالة أنه ينبغي على الشركة امتلاك ما يكفي من السيولة لتغطية توزيع للصكوك في يونيو بقيمة 10.2 مليون دولار في حالة صوت حملة الصكوك ضد المبادلة.

وردا على قرار فيتش خفض تصنيفه الائتماني، قال الإمارات ريت في بيان إنه يتلقى انطباعات إيجابية حتى الآن من المؤسسات الحاملة للصكوك وإنه يعتقد أنها ستصوت لصالح العرض.