الدولار الأمريكي يتراجع مع تهدئة مسؤولي الفيدرالي مخاوف التضخم

– طفا الدولار في القاع داخل نطاقه في الآونة الأخيرة يوم الثلاثاء عقب بيانات أمريكية أضعف من التوقعات وإصرار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي مجددا علي أن السياسة لن تتغير لتهدأ مخاوف المستثمرين من أن يحمل التضخم البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الاسترليني ليعود صوب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي وانخفضت الليرة التركية قليلا ولم تتأثر كثيرا بعد عزل واحد من أربعة نواب لمحافظ البنك المركزي المصري.

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ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئةإلى 89.747 في آسيا فضلا عن خسارته 0.2 بالمئة ليل الاثنين ليقترب من أقل مستوى في أربعة أشهر.

واحتفظ اليورو بمكاسب 0.3 بالمئة خلال الليل ويقترب عند 1.2228 دولار من اختبار قمة أربعة أشهر عند 1.2245 دولار.

وفي أحدث تعاملات سجل الين الياباني 108.735 مقابل الدولار بينما تحرك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو منتصف النطاق الذي حافظا عليه منذ منتصف أبريل. وسجل الدولار الأسترالي 0.7750 دولار أمريكي ونظيرة النيوزيلندي 0.7211 دولار أمريكي.

وزاد الاستراليني 0.2 بالمئة إلى 1.41797 دولار وكان قد صعد حوالي 1.2 بالمئة في الأسابيع الثلاثة الماضية بينما استقرت أو انخفضت العملات الرئيسية الأخرى.

وتراجعت الليرة 0.1 بالمئة إلى 8.3805 مقابل الدولار بعد عزل اوجوشان اوزباس من منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي المصري وحل محله سامح تومان وهو مستشار للرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي مارس عزل أردوغان محافظ البنك المركزي المصري ناجي إقبال بعد يومين من زيادة كبيرة لسعر الفائدة كما عزل نائبا آخر للمحافظ لاحقا في نفس الشهر.