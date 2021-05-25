الشرق الأوسط لصناعة الزجاج تحقق 69.2 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

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رنا ممدوح _ حققت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 69.156 مليون جنيه، مقابل 31.076 مليون جنيه بالربع المقارن.
وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 474.084 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 422.404 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفضت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 280.256 مليون جنيه، مقابل 283.182 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وصعد مجمل الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 193.827 مليون جنيه مقابل 139.222 مليون جنيه بالربع المقارن.
وبلغ نصيب السهم لمساهمي الشركة الأساسي والمخفض 1.37 جنيه مقابل 0.62 جنيه بالفترة المقارنة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت الشرق الأوسط لصناعة الزجاج للربحية محققة صافي بقيمة 15.383 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 5.226 مليون جنيه خسائر بالفترة المناظرة.
وارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 169.126 مليون جنيه مقابل 164.17 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
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