أردوغان يعين نائبا جديدا لرئيس البنك المركزي المصري التركي

بلومبرج _ أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولا بارزا آخر في البنك المركزي المصري وهو الأمر الذي وصفته “بلومبرج” بأنه الأحدث في سلسلة القرارات المفاجئة التي اتخذها أردوغان هذا العام لإعادة هيكلة قيادة البنك.

وتأتي الإقالة بعد شهرين من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي المصري السابق ناجي إقبال والذي كان المحافظ الثالث للبنك في غضون عامين.

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ومثلت إقالة إقبال مفاجأة صدمت المستثمرين ودفعت الأسواق إلى الهبوط.

ووفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية فقد عين أردوغان البروفيسور سميح تومان نائبا جديدا لرئيس البنك المركزي المصري بدلا من أوجوزخان أوزباش.

وتم التعيين بمرسوم نشرته الجريدة الرسمية الصادرة صباح الثلاثاء.

وكان إقبال يتبنى سياسة رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم ودعم العملة التركية. ورفع إقبال الفائدة الرئيسية بمقدار 875 نقطة أساس منذ توليه رئاسة البنك في نوفمبر الماضي في حين أن أردوغان يعارض باستمرار رفع أسعار الفائدة باعتباره يعرقل تحسن الأداء الاقتصادي.