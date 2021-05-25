آي سكور تمنح خصما يصل إلى 50% في تكلفة التقرير الائتماني استجابة لمبادرة الهيئة

رنا ممدوح _ كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تفاصيل مبادرة الهيئة للتيسير على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من شركات ومقدمي الخدمة بتخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل.

وأوضح عزام في بيان، أن ذلك يٌسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، حيث تم عقد لقاءات متتالية مع مسؤولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للاتفاق على وضع آلية محددة لخفض الأعباء المالية التي يتحملها مزاولي النشاط مقابل تكلفة التقرير الائتماني المطلوب عن العميل.

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وأشاد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بسرعة استجابة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني(آي سكور) لمبادرة الهيئة، وتوجهها لدعم وحث الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي للاشتراك بخدماتها فيما يخص الاستعلام والإقرار بالبيانات.

ولفت إلى أن ذلك إعمالاً لحكم المادة 113 من قانون البنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر 2020.

وبحسب البيان، وافقت I-Score على منح خصم يصل إلى 50% في تكلفة التقرير الائتماني عن العميل ليصبح 30 جنيه للعملاء من الشركات و 15 جنيه للفرد، ويستفيد بهذا الخصم شريحة مزاولي التمويل الاستهلاكي في أنشطة الخدمات كالتعليمية والطبية وخدمات السفر والسياحة وغيرها والبطاقات المدفوعة.

وأضاف د. عزام أنه سيتم منح خصم قدره 75% في تكلفة التقرير الائتماني عن عملاء التمويل الاستهلاكي في أنشطة السلع المعمرة والمستلزمات الشخصية الأدوات والملابس الرياضية ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية لتصل تكلفة التقرير الائتماني إلى خمسة جنيهات فقط بالنسبة للأفراد.

وأكد أن جهود الهيئة لدفع نشاط التمويل الاستهلاكي وتعظيم قدراته تأتى في إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لهيئة الرقابة المالية لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022)، وعلى الأخص تفعيل آليات الشمول المالي وتوفير النفاذ للتمويل لجميع الفئات والحد من المخاطر الائتمانية.

وأبدى محمد كفافى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عزم الشركة منح فترة ترويجية لمدة سنة من تاريخ الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي يتم خلالها إعداد تقييم سنوي بناءً على الإقرارات واستخدام الجهة المشتركة للخدمات التي تقدمها آي سكور، وذلك فيما يخص الاستعلامات والإقرارات ويحدد بناء عليها قيمة التجديد السنوي.

الجدير بالذكر أن مبادرة الهيئة والاهتمام بخفض تكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني، قد تم إطلاقها عقب اجتماع نائب رئيس الهيئة -بنهاية مارس الماضي -بشركات التمويل الاستهلاكي البالغ عددها 22 شركه حتى الآن، وأستتبع ذلك صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.