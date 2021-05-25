البورصة تتراجع 0.58% مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.58%، ليتداول عند مستوى 10698 نقطة.

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وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.47%، و 2.08% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 55.523 مليون جنيه على 151 شركة من خلال 2.99 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 63 شركة مقابل ارتفاع 4 بينما لم تتغير أسعار 83.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 4.869 مليون جنيه، منها 4.861 مليون جنيه للمؤسسات، و 8.215 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.408 مليون جنيه، منها 2.652 مليون جنيه للأفراد، و1.755 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 461.746 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 1.350 مليون جنيه مقابل 888.413 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

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