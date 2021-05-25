ميتسوبيشي باور تؤسس نشاطا جديدا لتوربينات الغاز في دبي

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– قالت ميتسوبيشي باور، وهي شركة تابعة لميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، يوم الثلاثاء إنها أسست نشاطا جديدا لتوربينات الغاز في دبي.
ستركز وحدة الدورة المركبة لتوربينات الغاز على بيع توربينات غاز مبردة بالهواء من الفئة جيه، والتي يمكنها العمل بمزيج من 30 بالمئة هيدروجين و70 بالمئة غاز طبيعي.
وقالت ميتسوبيشي باور، إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورا في مساعدة البلدان في شتى أنحاء أوروبا على تحقيق أهداف جعل صافي الانبعاثات عند الصفر.
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