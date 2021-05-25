ستاندرد آند بورز: إعادة هيكلة الديون سيكلف البنوك اللبنانية 30% – 134% من الناتج المحلي في 2021

سي ان بي سي _ حذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من أن إعادة هيكلة الديون الحكومية وشطب الأصول قد يكلف البنوك اللبنانية ما يتراوح بين 30% و134% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021.

كما أفادت ستاندرد آند بورز بأن حل الأزمة السياسية في لبنان أمر بالغ الأهمية لبدء عملية إعادة الهيكلة وقد يؤدي التأخير إلى تعقيد التعافي.

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وأوضح تقرير الوكالة بأن القطاع المصرفي في لبنان لم يشهد حتى الآن صفقات اندماج أو إغلاق للمصارف اللبنانية ، لكنها تتوقع حدوث ذلك في 2021 – 2022.