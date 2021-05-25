وزيرة التجارة: دراسة إنشاء محور تجاري مباشر بين مصر والبحرين لتوفير احتياجات أسواق الخليج

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز اواصر التعاون الاقتصادي بين مصر ومملكة البحرين بهدف زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى اهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة لمشروعات تعاون ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

Your browser does not support the video tag.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سمير عبدالله ناس رئيس الغرفة ورئيس اتحاد غرف تجارة مجلس التعاون الخليجي.

حضر اللقاء الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والدكتور علاء عز سكرتير عام اتحاد الغرف العربية.

وقالت الوزيرة، إن اللقاء تناول بحث انشاء محور تجاري مباشر بين مصر ومملكة البحرين لتوفير احتياجات السوق البحريني بصفة خاصة وأسواق دول الخليج العربي بصفة عامة من السلع والمنتجات الزراعية والغذائية المصرية والمتوافقة مع الاشتراطات والمعايير المعتمدة بمجلس التعاون الخليجي وذلك لمواجهة تحديات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”

وأوضحت جامع ان مصر ترحب دائماً بتعزيز علاقات التعاون المشترك مع كافة الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي المنشود ولخدمة مصالح الشعوب العربية، مؤكدةً على أهمية الدور المحوري لمنظمات الاعمال العربية في ايجاد شراكات حقيقية بين القطاع الخاص في مختلف الدول العربية للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات المواطن العربي.

ومن جانبه اكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد غرف تجارة مجلس التعاون الخليجي اهمية تفعيل كافة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والبحرين لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى ان الغرفة تعمل حالياً على وضع خطط استراتيجية للاستفادة من هذه الاتفاقيات في مجالات الامن الغذائي والزراعة والتصدير الزراعي

وأشار إلى أن مصر مؤهلة لتكون احد المصادر الرئيسية لتوفير احتياجات اسواق دول الخليج العربي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، لافتاً الى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الغذائية والزراعية المصرية بمملكة البحرين ودول الخليج العربي.

وأوضح ناس أن الغرفة حددت اولويات الأمن الغذائي الخليجي مع وزاراء التجارة بدول الخليج العربي لوضع استراتيجية مشتركة لتوفير المواد الغذائية لدول المنطقة خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيراً الى امكانية انشاء مشروعات مصرية بحرينية مشتركة في مجال الصناعات الدوائية.

وبدوره قال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية ان مشروع المحور التجاري بين مصر ومملكة البحرين يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين مصر ومملكة البحرين بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة، مشيراً الى ان المشروع يسهم في الاستفادة من فائض الانتاج الزراعي والغذائي في مصر لسد الفجوات الاستهلاكية بالسوق البحريني واسواق مجلس التعاون الخليجي.

ومن جهته قال الدكتور علاء عز سكرتير عام اتحاد الغرف العربية ان الاتحاد يعمل حالياً على دراسة عدد من المشروعات المشتركة بين مصر ودول الخليج العربي حيث يجرى حصر الصناعات الخليجية المؤهلة للتصدير عالمياً لربطها بالمصانع المصرية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح للمنتج المصري بالنفاذ الحر لأسواق تتجاوز الـ 3 مليار مستهلك.

وأشار إلى أنه يجرى حالياً الاعداد لعقد مؤتمر مشترك للاستثمار وتنمية التبادل التجاري بين اتحاد الغرف التجارية الخليجية والمصرية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات ووضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.