البنك الأهلي يتعاون مع جيديا لنشر نقاط البيع وخدمات قبول الدفع الإلكتروني

أعلنت شركة جيديا المتخصصة في مجال التقنية المالية، عن حصولها على رخصة ميسر الدفع الإلكتروني من البنك المركزي المصري المصري، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وذكرت في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تستعد لإطلاق خدمات نشر نقاط البيع الإلكترونية في مصر لقبول السداد بكافة أنواع البطاقات، بالإضافة إلى بطاقات ميزة الوطنية والدفع عبر رمز الاستجابة السريع QR Code للدفع عن طريق الهاتف المحمول.

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وأكدت جيديا، أنه بموجب هذا التعاون وبعد استحقاق رخصة “ميسر الدفع الالكترونى”، ستقوم الشركة بتوفير خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية المتكاملة للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك الأهلي المصرى، حيث تستهدف زيادة عدد نقاط البيع الإلكترونية فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.

وأضافت أن التعاون مع البنك الأهلي المصري أحد أهم أعمدة القطاع المصرفي في مصر، خطوة هامة في إطار استراتيجيتها بمصر .

وأعلنت الشركة السعودية الجنسية، أنها بصدد الكشف عن عدد من خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى من أجل دعم السوق المحلية بحلول السداد الذكية ومنها خدمات فريدة من نوعها تنافس لأول مرة في السوق المصري، استثمارا لما تمتلكه شركة “جيديا” من تكنولوجيا متطورة وخدمات.