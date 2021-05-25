سوليد كابيتال تحدد القيمة العادلة لسهم شركة دايس عند 2.7 جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج مراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة دايس للملابس الجاهزة والتي بلغت 2.7 جنيه للسهم.

وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة العادلة للسهم جاءت بعد قيام المستشار المالي المستقل وهي شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية باستدراك كافة الملاحظات الصادرة من الهيئة للتوافق مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.

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وحددت شركة سوليد كابيتال المستشار المالي المستقل، المكلفة بإعداد الدراسة القيمة العادلة عند 2.69 جنيه للسهم.

وبحسب البيان، سيتم نشر ملخص الدراسة خلال جلسة اليوم.

وقررت البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة إعتبارًا من الساعة 11:30 من جلسة تداول يوم 25/05/2021، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان

وكانت الهيئة طلبت في 21 مارس الماضي بإعداد دراسة قيمة عادلة لسهم شركة دايس للملابس الجاهزة، في ضوء مانصت عليه أحكام المادة 34 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأوضحت الهيئة ، أن ذلك يأتي في ضوء حقها في طلب دراسة للقيمة العادلة في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال منذ زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو نسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع أو نتائج أعمال الشركة.