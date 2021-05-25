البورصة تهبط أكثر من 2% منتصف التعاملات و6 شركات تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع في منتصف تعاملات اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.05%، ليتداول عند مستوى 10540 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.91%، ليتداول عند مستوى 57.09 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.49%، و3.12% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 496.992 مليون جنيه على 181 شركة من خلال 21.089 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 136 شركة مقابل ارتفاع 6 شركات بينما لم تتغير أسعار 39.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 32.050 مليون جنيه، منها 24.976 مليون جنيه للمؤسسات، و7.073 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 34.298 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 36.896 مليون جنيه، مقابل 2.597 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 66.348 مليون جنيه، منها 43.970 مليون جنيه للأفراد، و22.378 مليون جنيه للمؤسسات.