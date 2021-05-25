أوراسكوم للتنمية تطلق مرحلة جديدة بمخزون قيمته 3 مليارات جنيه في مشروع O West

بكر بهجت _ أطلقت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة مرحلة جديدة في مشروع O West تحت اسم Hillside Villas، تضم 400 فيلا بمخزون عقاري قيمته 3 مليارات جنيه.

وقال المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، إن أوراسكوم للتنمية تسعى لنقل تجربة المدينة المتكاملة التي نفذتها على مدار 32 عاما، في 7 دول.

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وأضاف أنه تم الانتهاء من إقامة 400 فيلا منذ بدء الإنشاءات بالمشروع، موضحا أن المشروع سيكون مدينة كاملة تلبي احتياجات قاطنيها.

وأوضح أن وجود مطار دولي يتمثل في مطار سفنكس هو أمر مشجع لإقامة المشروع في تلك المنطقة الحيوية، ومع القرب من المتحف المصري الكبير فإن ذلك سيدفعنا لإقامة أكثر من فندق بالمشروع.

وبحسب بيانات نشرتهاأوراسكوم للتنمية مؤخرا، حققت مدينة O West، نسب مبيعات مبشرة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي المبيعات العقارية 774.4 مليون جنيه، مقابل 981.6 مليون جنيه خلال الربع الأول 2020.