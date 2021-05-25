- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت _ أطلقت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة مرحلة جديدة في مشروع O West تحت اسم Hillside Villas، تضم 400 فيلا بمخزون عقاري قيمته 3 مليارات جنيه.
وقال المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، إن أوراسكوم للتنمية تسعى لنقل تجربة المدينة المتكاملة التي نفذتها على مدار 32 عاما، في 7 دول.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إقامة 400 فيلا منذ بدء الإنشاءات بالمشروع، موضحا أن المشروع سيكون مدينة كاملة تلبي احتياجات قاطنيها.
وأوضح أن وجود مطار دولي يتمثل في مطار سفنكس هو أمر مشجع لإقامة المشروع في تلك المنطقة الحيوية، ومع القرب من المتحف المصري الكبير فإن ذلك سيدفعنا لإقامة أكثر من فندق بالمشروع.
وبحسب بيانات نشرتهاأوراسكوم للتنمية مؤخرا، حققت مدينة O West، نسب مبيعات مبشرة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي المبيعات العقارية 774.4 مليون جنيه، مقابل 981.6 مليون جنيه خلال الربع الأول 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوراسكوم للتنمية تطلق مرحلة جديدة بمخزون قيمته 3 مليارات جنيه في مشروع O West على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.