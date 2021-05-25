تباين مؤشرات بورصة الكويت والعام يرتفع 0.02%

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فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم الثلاثاء، على تباين ليصعد العام هامشيا بنسبة 0.02% إلى مستوى 6271.15 نقطة .
وارتفع مؤشر السوق الأول 0.19% وسط تراجع الرئيسي والرئيسي 50″ بنسبة 0.49% و0.37% على الترتيب.
وتقلص حجم التداولات إلى 370.32 مليون سهم من 408.29 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما زادت السيولة المتداولة في جلسة اليوم إلى 64.13 مليون دينار من 59.05 مليون دينار.
وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات بقيادة السلع الاستهلاكية الذي صعد 0.6% تلاه البنوك مرتفعا 0.49% ثم الطاقة بنسبة 0.18%، واستقر قطاع التكنولوجيا عند مستوياته المسجلة أمس الاثنين.
وتراجعت 9 قطاعات بقيادة الاتصالات الذي هبط 1.1% تلاه المواد الأساسية والعقار بنسبة 0.99% و0.98% على الترتيب.
وكان سهم “رماية” الأكثر ارتفاعا بصعوده 13.33% بختام تداولات اليوم، فيما تصدر “الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة” الأداء السلبي بتراجعه 15.64%، واستحوذ “بيتك” الذي ارتفع 0.27% على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 8.6 مليون دينار.
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