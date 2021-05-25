شراكة بين ماستركارد وTelda لإطلاق أول تطبيق رقمي لتحويل الأموال في مصر

دوت الخليج – أعلنت شركة ماستركارد، عن شراكتها مع «Telda» الشركة المصرية الناشئة صاحبة أول تطبيق للدفع وتحويل الأموال وإصدار البطاقات في مصر، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتحقيق رؤية الدولة في التحول للاقتصاد الرقمي.

وأكدت ماستركارد في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ستتيح إلى «Telda» إصدار بطاقات مدفوعة مسبقا لعملائها وتسهيل المعاملات من خلال بوابة ماستركارد الموثوقة للدفع الإلكتروني.

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ويوفر تطبيق «Telda» للمستخدمين ميزات متعددة بما في ذلك تحويل الأموال واستلامها، وهو الأول في السوق الذي يتيح تجربة دفع متكاملة بالبطاقة الرقمية بضغطة واحدة، ودون حاجة إلى وجود حساب مصرفي.

وقال محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر: التعاون مع «Telda» من خلال طرح هذا التطبيق يسمح لنا بتزويد المستهلكين بتجربة آمنة ومريحة وسلسة لمعاملات الدفع والتحويل الخاصة بهم من منازلهم.

وأضاف، أن ماستركارد تدرك دورها ومسؤوليتها في دعم جهود الحكومة المصرية نحو اقتصاد رقمي شامل.

من جانبه قال، أحمد صباح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيلدا، أن الشركة علامة تجارية مالية تم إنشاؤها لأجيال الألفية و”Z” وما بعدها لتقديم تجربة مصرفية أفضل وطريقة أكثر ملاءمة وكفاءة لإدارة الأموال بدلا من نظم الدفع والتحويل التقليدية.

يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة. تتمتع البلاد بنسبة انتشار عالية للهواتف المحمولة والإنترنت ضرورية لشباب يتمتعون بالذكاء التكنولوجي بنسبة 61٪ أقل من 30 عامًا. ولكن على الرغم من شبابها ، فإن اثنين من كل ثلاثة أفراد لا يتعاملون مع البنوك حاليًا في مصر. إنه نفس الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث 40٪ فقط من السكان لديهم حق الوصول إلى حساب مصرفي.

وجمعت شركة Telda في جولة التمويل ما قبل التأسيسي 5 ملايين دولار، من شركة سيكويا كابيتال، ومشاركة كل من جلوبال فاوندرز كابيتال، وClass 5 Global.

وأطلقت Telda أعمالها الشهر الماضي، وأسسها كل من: الرئيس التنفيذي أحمد صباح – المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا السابق في شركة Swvl- ويوسف حسام شلقامي، الرئيس التقني CTO، والذي شغل في وقت سابق منصب كبير المهندسين في فريق البنية التحتية لشركة Uber.