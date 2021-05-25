الحمامصي: 8.5 مليار جنيه مبيعات أوراسكوم للتنمية بمشروع O West حتى الآن

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بكر بهجت _ قال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، إن قيمة المبيعات المتحققة بمشروع O West منذ إطلاقه وحتى الآن سجلت 8.5 مليار جنيه.
وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، أن الشركة ستطرح جزء من المرحلة الجديدة التي أطلقتها اليوم تحت اسم Hillside Villas، لافتا إلى أن هناك نمو حققته الشركة تصب نسبته إلى 13% بمبيعات المشروع خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الربع من عام 2020.
وأطلقت شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، اليوم مرحلة جديدة في مشروع O West تحت اسم Hillside Villas، تضم 400 فيلا بمخزون عقاري قيمته 3.5 مليار جنيه.
وقال المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة، إن أوراسكوم للتنمية تسعى لنقل تجربة المدينة المتكاملة التي نفذتها على مدار 32 عاما، في 7 دول.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إقامة 400 فيلا منذ بدء الإنشاءات بالمشروع، موضحا أن المشروع سيكون مدينة كاملة تلبي احتياجات قاطنيها.
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