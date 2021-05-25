أبوظبي تسعى لجمع نحو 3 مليارات دولار من طرح سندات دولارية أجل 7 سنوات

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نقلت “CNBC عربية” عن مصدر مصرفي، إن حكومة أبوظبي تستهدف جمع 2-3 مليارات دولار من سندات دولارية لأجل 7 سنوات في أول عودة لأسواق الدين العالمية خلال 2021.
وأظهرت نشرة طرح السندات الدولارية لأبوظبي، والتي أطلعت عليها CNBC عربية، أن إجمالي الإصدارات القائمة من السندات الدولية لدى الإمارة بنهاية العام الماضي بلغ نحو 40 مليار دولار.
وتعتزم الحكومة تمويل كامل العجز المتوقع في موازنة عام 2021 والبالغ نحو 43 مليار درهم، بحسب ما ذكرته نشرة الطرح.
وقال المصدر: “الحديث يدور في السوق عن جمع 2 مليار دولار من الطرح قد يرتفع إلى 3 مليارات أو أكثر بقليل وفقا للطلب”.
وكانت قد أشارت في وقت سابق اليوم، بان وثيقة الطرح قد أظهرت، أن السعر الاسترشادي الأولي للسندات المقومة بالدولار عند ما بين 70 و75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، أن المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر المشتركين هم سيتي وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.
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