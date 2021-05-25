البورصة السعودية تسجل أعلى ارتفاع لها خلال شهر بدعم الأسهم القيادية

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فهد حسين – أغلقت سوق الأسهم السعودية “تداول” اليوم الثلاثاء، مرتفعة بأعلى وتيرة لها منذ نهاية شهر أبريل الماضي بإضافة 129.49 نقطة صعد بها مؤشر “تاسي” 1.25% إلى مستوى 10448 نقطة.
وجاء ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي مدعوما بالأداء الإيجابي للأسهم القيادية، حيث شهد المؤشر تراجع قطاعا الخدمات الاستهلاكية والاستثمار والتمويل فقط بنسبة 0.26% و0.39%، وسط ارتفاع 19 قطاعا بقيادة الإعلام والترفيه الذي صعد بنسبة 2.75% تلاه التأمين والأدوية بنسبة 2.18% و2% على الترتيب.
وارتفع قطاع الطاقة 0.24% والبنوك 1.94% والاتصالات 1.14% وإدارة وتطوير العقارات 1.24%.
وانحسرت السيولة المتداولة إلى 10.368 مليار ريال بعد بلوغها أمس 11.148 مليارا، كما تقلص حجم التداولات إلى 319.705 مليون سهم مقارنة بعدد 382.71 مليون سهم في جلسة أمس الاثنين.
وفقد المؤشر الرئيسي “تاسي” نحو 26 مليار ريال من قيمته السوقية بتراجع رأس المال السوقي إلى 6.602 تريليون ريال من 9.628 تريليون ريال الجلسة السابقة.
وعلى مستوى الأسهم، تصدر “عناية” قائمة الرابحين مرتفعا 9.89%، فيما جاء “تهامة” على رأس الخاسرين بهبوطه 3.43%.
واستحوذ “الإنماء” على أكبر حجم من التداولات بعدد 17.7 مليون سهما، فيما كان “الأهلي” الأكثر تداولا من حيث السيولة التي بلغت 450.9 مليون ريال.
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