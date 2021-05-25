البورصة تهبط 2.13% بأحجام تداولات تتجاوز 1.2 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 10531 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.13%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.74%، وأغلق عند مستوى 57.19 جنيه.

وهوى كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.22% و 2.22% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.235.338 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 50.519 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 140 شركة مقابل ارتفاع 18 بينما لم تتغير أسعار 35.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 118.511 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 122.636 مليون جنيه، مقابل 4.124 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 20.001 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 37.344 مليون جنيه، مقابل 17.343 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 138.512 مليون جنيه، منها 93.319 مليون جنيه للأفراد، و45.193 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 74.41% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 17.19% والعرب على8.4% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 28.65% من تعاملات اليوم مقابل 71.34% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.58%، تلاه سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 9.43%، ثم سهم الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو بنسبة 8.91%.

وتصدر سهم رواد السياحة قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 10.36%، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 8.06%، ثم سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 6.94%.