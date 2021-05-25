عاجل.. البنك الأهلي المصري يجذب مليار دولار عبر عقد تمويلي مع 14 مؤسسة دولية وإقليمية

دوت الخليج _ قال البنك الأهلي المصري في بيان مقتضب قبل قليل، أنه قام بجذب تمويلات خارجية تصل إلى مليار دولار من خلال توقيع عقد تمويلى مع 14 مؤسسة دولية و إقليمية.

أضاف البنك الأهلي أن العقد يأتي فى إطار معاملاته الدولية المستمرة و تنويع موارده لتمويل مشروعات تنموية و استثمارية طويلة الأجل.

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وأكد أن التمويل شهد إقبال كبير من المؤسسات فى ظل نجاح السياسات النقدية و المالية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية تدعم استمرار هذا النجاح.

كما استندت هذه المؤسسات إلى المركز المالى القوى للبنك الأهلي المصرى و مؤشراته الداعمة للاقتصاد و التنمية المستدامة.