عاجل.. البنك الأهلي المصري يجذب مليار دولار عبر عقد تمويلي مع 14 مؤسسة دولية وإقليمية

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دوت الخليج _ قال البنك الأهلي المصري في بيان مقتضب قبل قليل، أنه قام بجذب تمويلات خارجية تصل إلى مليار دولار من خلال توقيع عقد تمويلى مع 14 مؤسسة دولية و إقليمية.
أضاف البنك الأهلي أن العقد يأتي فى إطار معاملاته الدولية المستمرة و تنويع موارده لتمويل مشروعات تنموية و استثمارية طويلة الأجل.
وأكد أن التمويل شهد إقبال كبير من المؤسسات فى ظل نجاح السياسات النقدية و المالية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية تدعم استمرار هذا النجاح.
كما استندت هذه المؤسسات إلى المركز المالى القوى للبنك الأهلي المصرى و مؤشراته الداعمة للاقتصاد و التنمية المستدامة.
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